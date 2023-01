“Le Iene” | è giallo sull’assenza di Mammucari | “Gira voce di una lite clamorosa”

... forse incautamente, ha inquadrato il biglietto che il marito le ha fatto recapitare prima della diretta a Le. Sul fogliettoche la Rodriguez ha mostrato sui social, c'è scritto: " Spacca ...E chi invece collega che dietro l 'assenza di Teo Mammucari a Lepotrebbe anche trattarsi di una trovata televisiva. Il format di Italia1, infatti, da qualche settimana sta facendo i conti con l'...

Le Iene, Teo Mammucari assente: Belen conduce da sola. Strategia di Mediaset o rottura tra il conduttore e la ilmessaggero.it

Le Iene, Teo Mammucari non c’è e Belen conduce da sola. Il retroscena di Dagospia: “Lite… Il Fatto Quotidiano

Le Iene, Teo Mammucari non c'è: mistero prima della puntata Liberoquotidiano.it

La Porta Rossa 3, stasera in tv (mercoledì 25 gennaio) su Rai 2: trama e cast della terza puntata della fictio ilmessaggero.it

Sanremo 2023, chi ci sarà nella serata dei duetti Fedez con gli Articolo 31, la Cuccarini con Olly: le ultime ilmattino.it

È un vero e proprio giallo quello che aleggia intorno alla puntata andata in onda ieri sera del programma televisivo di Italia 1, Le Iene. Non è passato inosservato il fatto che accanto a Belen ...È un vero e proprio giallo quello che aleggia intorno alla puntata andata in onda ieri sera del programma televisivo di Italia 1, Le Iene. Non è passato inosservato il fatto che accanto a Belen Rodrig ...