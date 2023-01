Le Iene | Belen in studio senza Teo Mammucari | lite furiosa il retroscena

Ieri, martedì 24 gennaio 2023, è andato in onda il consueto appuntamento settimanale con lo storico programma d'inchieste di Italia 1 , LeRodriguez ha condotto l'ultima puntata senza Teo Mammuccar i con cui, fino ad oggi, è stata insieme al timone del programma di Davide Parenti . L'assenza di Teo Mammuccari a Le: "...Spuntano le prime indiscrezioni sull'assenza di Teo Mammucari nella puntata de Leandata in onda ieri sera su Italia 1.Rodriguez ha condotto il programma da sola, ma al pubblico non è stata fornita alcuna spiegazione. Si è venuto a creare, quindi, una sorta di mistero ...

Le Iene, Teo Mammucari assente: Belen conduce da sola. Strategia di Mediaset o rottura tra il conduttore e la ilmessaggero.it

“Le Iene”, Belen conduce da sola. Perché Teo Mammucari è assente DiLei

Belén Rodriguez porta la primavera a Le Iene: l'abito di rose con l'oblò sul seno Stile e Trend Fanpage

Le Iene, Belen Rodriguez in studio senza Teo Mammucari: “Lite furiosa” Isa e Chia

Le Iene: Belen conduce da sola. Che fine ha fatto Mammucari Libero Magazine

Quando si è una delle coppie più in vista del mondo dello spettacolo e su Instagram ci sono milioni di di follower a cui non sfugge anche il più minimo dei dettagli, è normale che il gossip si incedi ...martedì 24 gennaio è andata in onda un’altra puntata de Le Iene, il fortunatissimo programma di Italia 1 condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari ma ieri Mammucari è stato assente e, poichè ...