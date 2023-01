Le città che saranno più visitate nel 2023 secondo la rete Sondaggio del sito Vamonos-Vacanze it

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Dopo anni particolarmente difficili, il turismo è ripartito nel 2022 con un’estate che ha permesso a tantissimi viaggiatori di ritornare finalmente alla scoperta del nostro Paese. Ma quale è la tendenza per il? Il portale.it) ha condotto uno studio sui trend del turismo inbound, analizzando le tendenze degli italiani sui motori di ricerca e conducendo unsu un campione di 4 mila viaggiatori internazionali di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. «Nonostante l’aumento dei prezzi legato alla crisi energetica ed al conflitto in Ucraina, sono tanti i turisti che sceglieranno o continueranno a scegliere l’Italia per le loro» sintetizza Emma Lenoci, fondatrice di.it. Dal ...