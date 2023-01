Le ceneri della fenice e altri racconti

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Contiene moltitudini. Ma non quelle moltitudini dettate dalle contraddizioni, come scriveva Walt Withman, ma dalla ricchezza. E’ questa la prima suggestione che viene in mente leggendo di Ubah Cristina Ali Farah, edito da Hopefulmonster editore. Nel libro c’è la delicatezza che si fa linguaggio in tutte le sue declinazioni, dalla prosa, alla poesia, sino al teatro e attraverso queste pagine l’autrice dà prova di una grande sensibilità artistica ed emotiva. Ubah Cristina Ali Farah è scrittrice e poetessa italo-somala e in equilibrio tra i due polisua identità dipana storie che attraversano l’Africa e l’Europa. Da Mogadiscio a Roma, da spiagge di pescatori a spiagge di esecuzioni senza processo, dai rapporti tra i clan a quelli famigliari tra madre e figlia, tra zia e nipote, e ancora l’oceano, il mar Mediterraneo che gli arabi chiamano mare bianco, le onde, ...