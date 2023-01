Lazio | Sarri | 'Scudetto? Più di un sogno | a fine anno tireremo le somme Vediamo di recuperare Immobile'

La squadra didomina, il Diavolo a - 12 dal Napoli Latravolge il Milan per 4 - 0 nel posticipo della 19esima giornata della Serie A. I biancocelesti salgono a 37 punti, agganciano l'Inter e la Roma ...Il Milan non è più il Milan che conosciamo. Ma questa versione 'limited edition' dellaè una meraviglia per gli occhi. Già, limitata. Perché se davvero la squadra di Mauriziomantenesse una continuità adeguata al suo calcio champagne staremmo parlando di ben altre ambizioni. ...

DIRETTA - Calciomercato Lazio, Sarri attende novità: tutte le ultime La Lazio Siamo Noi

Estasi Lazio, i tifosi ringraziano Sarri sui social: "Grazie Comandante sarai sempre uno di noi" CalcioNapoli24

Lazio - Milan, la Curva Nord esalta Sarri e lui risponde... La Lazio Siamo Noi

Lazio show, 4-0 al Milan! Sarri vola in zona Champions, Pioli in crisi nera a -12 dal Napoli Calciomercato.com

Una Lazio spettacolare, forse la migliore della stagione, forse la migliore da quando Maurizio Sarri è diventato l'allenatore dei biancocelsti. Milan annichilito dai gol di ...La squadra vince 4-0 sul Milan e il tecnico fa i complimenti alla squadra: "Dal punto di vista tattico forse la miglior partita" ...