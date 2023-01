Lazio-Milan | Maldini | “Zaniolo? Non ci discosteremo dalle nostre possibilità”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “L’anno scorso, nello stesso momento, già lottavamo per lo scudetto: questo è un momento diverso. Siamo stati eliminati in Coppa Italia, abbiamo perso malamente in Supercoppa e ora arriva questa sconfitta contro la. Il periodo è delicato ma dobbiamo ritrovare la compattezza del gruppo. Senza pensare che stiamo facendo disastri: con tutto rispetto per le critiche, comunque siamo dentro i parametri e siamo secondi in classifica da soli.? Le opportunità le valutiamo, ma non ci discostiamo”. Lo ha detto il direttore dell’area tecnica delPaolodopo la sconfitta contro laper 4-0. “Il lavoro c’è sempre stato, posso testimoniarlo a ogni allenamento. È successo anche al mio– ...