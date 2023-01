Lazio-Milan 4-0 | Maldini | “Pazienza | siamo secondi” | Serie A News

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Paolo, direttore tecnico rossonero, ha parlato al termine di4-0. Per lui non bisogna fare un dramma sul brutto momento

Kessiè e Romagnoli non sono stati sostituiti (eha detto che in quella e questa squadra, l'ex capitano ci stava dentro comodamente). Giroud non ha un'alternativa, i titoli più grandi li ...Ecco perch le parole del responsabile dell'area tecnica nel postdevono far riflettere. Immaginare un attacco diretto alla proprietà significa sbagliare lettura, però è un dato di fatto ...

Lazio-Milan 4-0, Maldini: “Pioli C’è fiducia in lui” | VIDEO Pianeta Milan

Lazio - Milan (4-0) Serie A 2022 la Repubblica

Lazio-Milan, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Lazio-Milan 4-0, le pagelle Sky Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Dopo le ultime sconfitte cocenti, arrivano critiche dalla stampa molto feroci per Maldini, Massara e per le decisioni sul mercato ...