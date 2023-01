Lazio-Milan 4-0 | gol e highlights 19^ giornata Serie A | Video

Sarri maestro di calcio: le pagelle del giorno dopoesaltano il tecnico biancoceleste e la sua squadra Pagelle e voti da urlo per Maurizio Sarri dopo che la suaha letteralmente annientato ilall'Olimpico. CORRIERE DELLO SPORT ...Ildi Pioli si è inceppato improvvisamente. Non vince più, si dimostra incapace di reagire alle difficoltà, semplicemente è scomparso dal campo . Contro laè stata una durissima lezione di ...

Lazio-Milan, la moviola: Focus sul rigore e sulle scuse dell'arbitro Virgilio Sport

Corriere dello Sport: "Moviola Lazio-Milan: Di Bello, l’aiuto sul rigore. Ma quell’errore..." TUTTO mercato WEB

Lazio - Milan (4-0) Serie A 2022 la Repubblica

Lazio-Milan, le pagelle di Crudeli: “Vergognatevi! Pioli, ti dico una cosa…” Il Milanista

Visite con tanto di sorriso stampato per Immobile. Dopo essersi goduto la vittoria della sua Lazio per 4-0 contro il Milan, il bomber stamattina come da programma si è presentato al ...Milan fatica ad adattarsi alla difesa a tre, sbaglia sfide decisive come quelle con Lazio e Juve, e a fine stagione non viene schierato in finale di Europa League con il Siviglia. Per la prima volta ...