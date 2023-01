... Teheran, motivo per il quale aveva giù avuto problemi con le Irgc ed era stato allontanato da scuola per un periodo " e gli agenti in borghese avevano visto immagini di foto distrappate ...Allarmato da questo avvicinamento, il capo supremo, l', si era avvicinato bruscamente ai cinesi per creare un nuovo equilibrio contro i russi. Ha pensato di sostituire gli inglesi ...

L'Ayatollah Khamenei impiccato a Napoli: l'opera provocatoria al Vomero ilmattino.it

Iran, la replica di Khamenei agli appelli internazionali: "La repressione sarà anche più dura" RaiNews

Ali Khamenei: "Le donne devono partecipare alla vita pubblica, ma l'hijab è legge" RaiNews

Charlie Hebdo, un numero speciale con le caricature di Ali Khamenei Il Foglio

Khamenei, guida suprema dell'Iran, nomina il generale Ahmad Reza Radan, nuovo capo della polizia RaiNews

Iran on Wednesday imposed sanctions on 34 individuals and entities from the European Union and Britain in reaction to similar measures taken over Tehran’s response to months-long protests. The ...For his part, the Uzbek president sent greetings to Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei and the Iranian president, welcoming Tehran’s official invitation for a visit. He said ...