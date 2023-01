(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) –per oltre 160di carcere contro ildinel processo con rito abbreviato nato dall’della Direzione distrettuale antimafia di. Il gup Angelo Giannetti con la sentenza ha riconosciuto l’accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso. Delle 19le pene più alte sono state inflitte a Carmine di, condannato a 20, a Antonio, Ferdinando Die Fabio Di Stefano a 19. E’ la seconda volta che viene riconosciuta l’associazione di stampo mafioso sul territorio pontino. Nell’ottobre del 2021 nell’operazione ‘Scarface’ della Polizia di Stato, coordinata dalla Dda dicon i procuratori aggiunti Michele ...

Nelle settimane successive un', tutt'ora in corso, travolse la moglie e la suocera. E la ... rimasti senza lavoro e senza stipendi arretrati e per i quali la prefettura die i sindacati ...Paolo Manzo, 24 gennaio 2023 Tutto sull'Americae il suo impatto su economia e politica del ...di 30 euro l'anno avrai diritto oltre che alla newsletter a webinar e dossier di...

Latina, inchiesta Dda Roma: condanne per 162 anni a clan Di Silvio Adnkronos

Latina - Inchiesta "Dirty Glass", torna definitivamente libero l ... Paolo Gianlorenzo

Latina - Inchiesta Karibù, Soumahoro spiega e intanto lascia il suo ... Teleuniverso

Fallimenti pilotati, la Procura cita l’ex giudice Lollo e Amatore come testi LatinaToday

Rissa davanti al McDonald’s di Latina: cinque minorenni indagati. Radio Studio 93

Il gup ha riconosciuto l'accusa associazione per delinquere di tipo mafioso: 19 condanne in totale, le pene più alte sono state inflitte a Carmine ...(Adnkronos) – Condanne per oltre 160 anni di carcere contro il clan di Silvio nel processo con rito abbreviato nato dall’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma. Il gup Angelo Giannet ...