L’Atalanta perde Palomino per un mese

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Undi stop per Joséil suo difensore per almeno 4 partite, i controlli avrebbero evidenziato unalesione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. Rientro previsto tra non meno di unlorà in campionato contro Sampdoria, Sassuolo, Lazio e Lecce: obiettivo di Gasperini sarà riavereil 26 febbraio col Milan, esattamente tra 30 giorni, o più probabilmente il 4 marzo contro l'Udinese. Mister Gasperini ridisegnerà la difesa a tre dei bergamaschi con l'inserimento di uno tra Scalvini o Djimsiti a completare il reparto con Toloi e Demiral. Scivolato dietro nelle gerarchie, invece, Okoli.