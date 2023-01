L’assicurazione va rinnovata anche se l’auto non si utilizza

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Consumatori. Multe a tanti automobilisti che non hanno versato la Rca. Busi (Adiconsum): convinti di non pagare se il mezzo è fermo, ma non è così.

...non ha ancora terminato'inventario e il bottino potrebbe essere anche superiore alla prima valutazione. Un danno non coperto da, perchè scaduta a fine anno e non ancoradal ...RxPass rientra nellastrategia di Amazon nel settore ...invece ha rappresentato una sorta di rottura con il passato per'... previa prescrizione medica, i clienti Prime privi di...

Cosa succede se non pago l'assicurazione auto Notizie per Risparmiare di ComparaSemplice.it

RC Autocarro: le assicurazioni autocarro più convenienti di gennaio ... Segugio.it

Automobilisti sorvegliati speciali con la supercar dei vigili IL GIORNO

RC Auto temporanea: quanto dura e come funziona l'assicurazione ... AlVolante