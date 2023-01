L' assalto della nutria contro il cinghiale a Roma | ecco chi vince la sfida

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Unaun, ma ad attaccare non è il più grande dei due. DavideGolia e l'esito è tutt'altro che scontato. Il video, ripreso amatorialmente nella periferiana, mostra un ...

Una nutria contro un cinghiale, ma ad attaccare non è il più grande dei due. Davide contro Golia e l'esito è tutt'altro che scontato. Il video, ripreso amatorialmente nella periferia romana, mostra un ......collegialeCapitale - e che non ci fossero incidenti. Dopo 50 anni di attività politica non si può pensare che io sia così folle da concludere una grande manifestazione politica con l'a ...

L'assalto della nutria contro il cinghiale a Roma: il roditore combatte per scacciare 'l'invasore' Repubblica TV

In quattro all'assalto della tabaccheria di Agazzano, refurtiva ... piacenzasera.it

Il Ravenna all’assalto della zona playoff il Resto del Carlino

Assalto ai distributori prima della serrata il Resto del Carlino

Altre tre persone sono state condannate per l’assalto alla sede della CGIL a Roma del 9 ottobre 2021 Il Post

Milano, 25 gen. All'alba di oggi, i carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno eseguito 3 ordinanze di misure cautelari restrittive della libertà pers ...Tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver sparato e aggredito un uomo di 42 anni in provincia di Bergamo: volevano ...