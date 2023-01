Larve della farina commestibili | arriva il via libera dall’Ue | ecco da quando

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Dopo ladi grilloche un altro, inusuale elemento è pronto a fare capolino nella nostra dieta. Si tratta, le quali hanno ottenuto il viada parte dell’Unione Europea e potranno pertanto essere commercializzate come nuovo alimento a partire da domani, giovedì 26 gennaio. Proprio come gli alimenti che siamo soliti consumare anche lepotranno trovarsi in diverse tipologie, essiccate, congelate e in polvere. Si tratta del quarto insetto ad essere ritenuto commestibile dall’Unione Europea, prima ci sono state legialle, le locuste e di recente i grilli.di grillo per ...

Il progetto - informa la fondazione - prevede di sfruttare gli scarti localitrasformazione agroalimentare per produrre una dieta per la crescita dellemosca soldato in uno ...'Ledel vermefarina minore (Alphitobus diaperinus) congelate, in pasta, essiccate e in polvere potranno essere commercializzate in Ue come nuovo alimento dal 26 gennaio'. E' quanto annuncia ...

