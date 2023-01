L' arbitro espelle il calciatore sbagliato | clamoroso errore in Inghilterra

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)- Il match tra Bolton Wanderers e Forest Green Rovers , valido per il 26esimo turno di League One , è stato caratterizzato da undell'Tom Nied al 28' del primo ...

INGHILTERRA - Il match tra Bolton Wanderers e Forest Green Rovers , valido per il 26esimo turno di League One , è stato caratterizzato da un clamoroso errore dell'Tom Nied al 28' del primo tempo. Il direttore di gara ha infatti estratto il cartellino rosso al...calciatore sbagliato. Dion Charles aveva portato avanti il Bolton al 6' ma al 28' è stato ...... quando l'legge malissimo il contatto tra Saporetti e Liguori e anziché dare il fallo alla Pro Patria punisce il difensore biancoblu; a peggiorare le cose, loanche. In inferiorità ...

