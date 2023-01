Lampade per le unghie | gravi danni alla salute | Gli scienziati lanciano l’allarme

Leggi su ck12

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Leper la manicure e per il gel allearrecano? Glil’rme, ecco cosa si potrebbe rischiare. È un’abitudine diffusa e consolidata ormai tra moltissime donne quella di effettuare la manicure utilizzando lo smalto semipermanente o il gel, che richiedono poi un passaggio nel cosiddetto ‘fornetto’ a raggi UV che serve a polimerizzare, ovvero indurire e asciugare, lo smalto. Leper lesono pericolose? L’rme degli(CK12)Stiamo parlando di una pratica super diffusa in tutto il mondo, che in alcuni casi, quando si parla di personaggi del mondo dello spettacolo, modelle o estetiste, viene ripetuta anche più ...