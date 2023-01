(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L'All'acquisto di CR7, studia un nuovo colpo grosso. Secondo il media saudita Al Yaum, Luka, in scadenza col Real...

L' Al, dopo l'acquisto di CR7, studia un nuovo colpo grosso . Secondo il media saudita Al Yaum , Luka Modric , in scadenza col Real Madrid, avrebbe detto sì alla possibilità di trasferirsi in Arabia ...... si è preso una buona fetta della scena alla Riyadh Season Cup, nella sfida tra il Psg e il Riyadh XI, composta dai migliori giocatori di Al -e Al - Hilal (le principali squadre dell'Arabia ...

L’Al Nassr sogna in grande: vicino l’accordo con Modric Calcio in Pillole

L'Al-Nassr ci prende gusto: offerta a Modric. L'Al Hilal sogna Messi Fantacalcio ®

L'Al Nassr fa sul serio: dopo Cristiano Ronaldo arriva un altro fenomeno Corriere dello Sport

L'Al Nassr sogna: dopo Ronaldo si lavora per Modric Calciomercato.com

Al-Nassr, il sogno è Busquets: pronto uno stipendio da 13 milioni Sportitalia

L'Al Nassr, dopo l'acquisto di CR7, studia un nuovo colpo grosso. Secondo il media saudita Al Yaum, Luka Modric, in scadenza col Real Madrid, avrebbe detto sì alla possibilità di trasferirsi in Arabia ...Dopo l'ingaggio di Cristiano Ronaldo l'Al Nassr ci ha preso gusto: sempre più vicino l'accordo con Luka Modric per la prossima stagione. I tifosi dell’Al Nassr sognano, con Modric e Ronaldo tutto è po ...