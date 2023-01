L' Al Nassr fa sul serio | dopo Cristiano Ronaldo arriva un altro fenomeno

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) ARABIA SAUDITA - Più di una suggestione quella di Luka Modric per l' Al. Il club saudita,aver accolto in pompa magna, vuole regalarsi unpezzo di quel ...

L'Alè al comando della Saudi Professional League con 33 punti e una gara in meno rispetto ai rivali dell' Al Hilal , secondi a un punto dai gialloblù. Intanto i tifosi dell'Alstanno ...... ossia che se fosse rimasto al Real oggi Cristiano, non sarebbe di certo all'Al. O magari sì,... È successo all'Aston Villa che era pronto a metterepiatto i 50 milioni di euro previsti dalla ...

L'ex capitano dell'Al-Nassr manda un messaggio chiaro a Ronaldo: non gli hanno lasciato scelta Corriere dello Sport

L'Al-Nassr ci prende gusto: offerta a Modric. L'Al Hilal sogna Messi Fantacalcio ®

Al Nassr, l'esordio di CR7: segui qui la partita (streaming gratis) Sportitalia

Ronaldo, la mascotte dell'Al-Nassr lo ammira estasiato: l'emozionante intesa Corriere dello Sport

La serata di Ronaldo: debutto con l'Al Nassr da capitano, gol sfiorato e una scena comica FOTO e VIDEO Calciomercato.com

ARABIA SAUDITA - Più di una suggestione quella di Luka Modric per l' Al Nassr. Il club saudita, dopo aver accolto in pompa magna Cristiano Ronaldo, vuole regalarsi un altro pezzo di quel meraviglioso ...