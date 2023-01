Ladro entra in un appartamento | ma si ubriaca e sviene | il proprietario lo trova disteso sul pavimento della cucina

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ciò che è successo nel distretto di Jempol in Malesia ha davvero dell'incredibile. La vicenda (per alcuni versi esilarante) ha fatto il giro del mondo e soprattutto dei social . Il protagonista è un ...

Gli agenti sono arrivati ed hanno arrestato il, che nel frattempo stava riprendendo conoscenza. Le dichiarazioni della polizia Il capo della polizia Hoo Chang Hook ha detto: ' Crediamo che ...in un mini market e malmena con una catena da scooter l'esercente. E' stato arrestato per ... Ilsi trova ora in carcere.

Ladro entra in un appartamento, ma si ubriaca e sviene: il proprietario lo trova disteso sul pavimento della c leggo.it

Lascia l'auto aperta, arriva il ladro MaremmaOggi

Mogliano Veneto, rapina in casa: ladro entra e minaccia la proprietaria ilgazzettino.it

Ladro entra in casa armato di pala, mamma spara e lo uccide per proteggere i suoi bambini leggo.it

La famiglia dorme e il ladro entra in casa: condannato a due anni e otto mesi Il Mattino di Padova

Ciò che è successo nel distretto di Jempol in Malesia ha davvero dell'incredibile. La vicenda (per alcuni versi esilarante) ha fatto il giro del mondo e soprattutto dei social.CINGOLI - Altre quattro case visitate dai ladri a Cingoli. Le frazioni colpite, sempre in pieno giorno, sono Castel Sant’Angelo e Santo Stefano. Scarsissimo il bottino, consistenti i danni. A ...