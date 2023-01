Lacrimosa | la recensione | il Requiem di Mozart

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)– Partirei subito col dire che la casa Devir ci sta presentando una serie di titoli davvero interessanti, ricchi e coinvolgenti. Uno di questi è entrato di diritto nella mia top5: Bitoku, sia per tematica che gameplay. Ma ora torniamo a parlare di musica, con(grazie alla Devir Italia per la copia). Si tratta di un gioco per 1-4 giocatori, della durata di circa 90 minuti a partita e adatto dai 14 anni in su. Infatti, è classificato su BGG con un peso che va oltre la media, ma lo scopriremo insieme. Gli autori Gerard Ascensi, Ferran Renalias sono gli stessi di “On The Origin of Species”. Gli artisti sono Jared Blando, Enrique Corominas. Tabellone di gioco- PHC Emanuele Iuliano– Ambientazione & Ispirazione Siamo nel 1791 e tutto comincia da una lettera che la vedova Constanze ...