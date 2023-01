La vendetta di Shakira non è finita | in arrivo una nuova canzone contro Piquè e Clara Chia Martì

Ladiai danni di Gerard Piqué continua. Dopo 'Music Session #53' , che è diventata virale nel giro di poche ore, la cantante colombiana sta per lanciare una nuova canzone contro l'ex ...Che il rapporto trae la mamma di Gerard Piqué non fosse idilliaco lo si è scoperto con l'uscita della canzoneMusic Session #53 della popstar colombiana. Nel brano, insieme al dj e produttore argentino ...

La vendetta di Shakira sull'ex marito Famiglia Cristiana

La vendetta di Shakira arriva con un singolo: nel testo attacca l'ex ... alfemminile.com

Non solo Shakira, quelle canzoni come vendetta la Repubblica

Shakira, la vendetta: Gerard Piqué avrebbe tradito Clara Chia Marti con Julia Puig Gali, l’avvocatessa del... Corriere della Sera

La vendetta di Shakira colpisce ancora: Piqué avrebbe tradito Clara ... Fanpage.it

Siamo all'atto definitivo. La cantante americana ha dedicato una piccata e rancorosa canzone all'ex Gerard Piqué reo di averla tradita. E sui social è partita la gara a chi sta con lei e chi difende l ...