La tiroidite di Hashimoto in gravidanza e durante il concepimento | le cose da sapere

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La tiroide, come spiegato nell’approfondimento dell’Istituto Superiore di Sanità dedicato alle malattie tiroidee, è una ghiandola endocrina, situata alla base del collo, che ha il compito di produrre l’ormone tiroideo. Questo ormone si occupa di diverse funzioni: da quelle legate al metabolismo all’accrescimento corporeo passando per lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Qualsiasi disturbo a carico di questa ghiandola, quindi, può determinare diversi problemi (anche seri) all’intero organismo. Approfondiamo la cosiddettadi, una malattia autoimmune che colpisce la tiroide e che interessa tra il 5% e il 15% delle donne e tra l’1% e il 5% degli uomini. Le cause delladiLe, di cui quella diè la forma più comune, è ...