La tecnologia corre più veloce dell’antitrust Il caso Google e non solo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)è finita sotto inchiesta del Dipartimento di Giustizia americano (DoJ) con l’accusa di aver abusato della sua posizione dominante nel settore delle tecnologie pubblicitarie digitali. Il DoJ punta a scorporare le attività ad tech dal resto del gruppo, ed è una delle rarissime volte in cui l’autorità antitrust americana punta allo smembramento di un’azienda (l’ultima fu con il mercato delle società delle telecomunicazioni negli anni ’80, quando nacquero le cosiddette baby Bell, con risultati discutibili). A leggere l’atto di 139 pagine, il DoJ vuole smembrareAd Manager, piattaforma di gestione degli annunci per grandi publisher che include Doubleclick, AdMeld e la borsa in cui si scambiano le inserzioni, Ad Exchange. Il ricorso ricalca in parte quello del 2020 presentato dai procuratori di 10 diversi Stati americani e che aveva come ...