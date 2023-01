La svolta Germania e Usa invieranno carri Abrams e Leopard all’Ucraina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Lae gli Stati Uniti si stanno preparando a consegnarearmati pesanti. La decisione arriva dopo settimane di stallo e di resistenze da parte del governo di Olaf Scholz. Il Cancelliere dovrebbe dare il via libera all’invio di 142 con un discorso in parlamento mercoledì mattina, così come il governo statunitense dovrebbe fare per 301. L’invio di main battle tanks costituirà uno spartiacque per le politiche di sostegnodi Berlino e Washington che fino ad oggi avevano evitato di inviare questo tipo di materiale nel timore che potesse aumentare il rischio di un confronto diretto Nato-Russia. Il governo tedesco ha dovuto cedere alle pressioni. Soprattutto quelle dei partner che sostengono con più impegno l’Ucraina ...