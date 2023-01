La sostenibilità aerea a Bruxelles AdR presenta il Patto per la decarbonizzazione

Leggi su formiche

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Da Roma aper accelerare ladel settore aereo. Con questo spirito il Parlamento europeo ha ospitato l’evento “Decarbonizzare il settore aviazione: Aeroporti di Romauna best practice italiana”, promosso da Aeroporti di Roma (AdR). Un’occasione per ampliare anche a livello europeo, e non solo nazionale, le finalità del “per ladel trasporto aereo”. Unnato per fornire una rinnovata spinta al raggiungimento degli obiettivi posti per ladel settore del trasporto aereo dalle Nazioni Unite nel quadro degli Sustainable development goals (Sdg). Secondo quanto stabilito dall’Agenda 2030, entro il 2050 si dovrebbe infatti realizzare l’azzeramento della produzione di CO2 (Net zero ...