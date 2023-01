La situazione è critica Il terrore di Biden | dopo i tank | guerra totale?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) "Saremo compatti nel sostegno a Kiev": Joecontinua a schierarsi convintamente con l'Ucraina nellain corso da quasi un anno con la Russia. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato: "Abbiamo deciso di inviare 31 carri armati Abrams all'Ucraina di fronte a unache sul campo si stava facendo". Un aiuto importante, quindi, in un momento difficile per l'esercito di Zelensky, come tra l'altro aveva fatto presente lo stesso leader ucraino nei giorni scorsi. Secondo il capo della Casa Bianca, "ci vorrà comunque del tempo. In questi momenti dobbiamo mostrarci uniti, soprattutto per difendere la sovranità e l'integrità di un Paese invaso". Il presidente americano ha fatto queste dichiarazioni in un punto stampa alla Casa Biancala telefonata, che ha definito un ...