La Sicilia si ribella alla mafia e al super-boss | la marcia e il gesto davanti al covo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il lancio simbolico di una lanterna a rappresentare «la rinascita di un territorio e di un'intera Isola». Si è conclusa così la manifestazione promossa dalle amministrazioni comunali di Campobello di Mazara e Castelvetrano, nel Trapanese, per dire ‘no'. L'iniziativa dal titolo ‘Laè nostra e non di Cosa nostra' ha visto sfilare in corteo cittadini, studenti e amministratori pubblici. In testa al corteo i primi cittadini della provincia, il vesdi Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, e il vesemerito, monsignor Domenico Mogavero. In vicolo San Vito, a pochi passi dall'ultimodi Matteo Messina Denaro, arrestato lo scorso 16 gennaio dal Ros, il sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione, ha acceso una lanterna cinese. «Per la rinascita di questo ...

Chi vuole comandare in, a Trapani, non sceglie l'organizzazione: si da alla politica, agli ...di Castelvetrano che va in giro da settimane a vendere il suo brand da antimafioso che sia ...Chi vuole comandare in, a Trapani, non sceglie l'organizzazione: si da alla politica, agli ...di Castelvetrano che va in giro da settimane a vendere il suo brand da antimafioso che sia ...

Messina Denaro, Castelvetrano e Campobello insieme in piazza: “No alla mafia” Quotidiano di Sicilia

La latitanza trentennale in Sicilia di Messina Denaro è una sconfitta ... left

Morto Mario Pupella, raccontò la Sicilia di Verga e Pirandello a teatro. E fu caratterista in molti film... Corriere della Sera

Giuseppe Cimarosa, il cugino ribelle di Messina Denaro: "In piazza per una nuova storia" Gazzetta del Sud - Edizione Sicilia

Paolo Briguglia: "Le vecchie generazioni sono ben pasciute dalla cultura mafiosa" La Repubblica

Era stato presidente di Confindustria Trapani. Con la sorella, dal 2005, era a capo dell’azienda Agesp che si occupa di rifiuti in Sicilia e altre zone d’Italia ...