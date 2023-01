(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempi bui e burrascosi, a; e spesso idee confuse. E c’è bisogno invece di conoscenze e analisi, per poter uscire, specie in Italia, da una condizione preoccupante. Non manca L'articolo proviene da il manifesto.

Unacontinua che va sostenuta e potenziata' ha sottolineato Mariella Enoc, presidente del ...per contribuire a migliorare ulteriormente gli approcci diagnostici e terapeutici nell'ambito...Ora ladi Giorgia Meloni è trasformare l'Italia nell'hub energetico dell'Europa. E Descalzi è ...disponibile per l'export algerino anche in nome dell'efficienza energetica e della riduzione...

Leucemia mieloide acuta: parte la sfida delle cellule Car-Natural Killer Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

«La sfida delle disuguaglianze» al vaglio dell’esodo dalla sinistra Il Manifesto

Le sfide delle super app nel 2023 Pagamenti Digitali

Dagli Usa nessuna sfida, l'Europa colga l'opportunità dell'Ira. Parla ... Formiche.net

Covid, Italia pronta alla sfida delle varianti Kraken-Orthrus secondo ... Virgilio Notizie

L'appuntamento è per mercoledì 25 gennaio: per la prima volta in 60 anni di storia del Csm, la vicepresidenza può toccare a una donna, per giunta di centrdestra. La favorita per il vertice di Palazzo ...Nel palinsesto del midweek trovano spazio anche i quarti di Copa del Rey. Mercoledì sera, al Camp Nou (ore 21), si gioca Barcellona-Real Sociedad. Una sfida (in gara secca) tra due delle formazioni pi ...