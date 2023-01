La “scuola per principesse” fa infuriare le femministe | decidono loro come crescere le bambine

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen — «Lasciate che lediventino ciò che vogliono, che inseguano isogni», è il mantra delledi ogni tempo: a patto che i sogni delle bimbe rientrino nelle norme dettate dallestesse. Se il sogno delle bimbe in questione non è abbastanza empowering, se ambiscono a diventaree non Astrosamante o la von der Leyen (brrr), leaspirazioni vanno castrate. E via che si procede con il lavaggio del cervello, perché la principessa ricalca uno stereotipo sessista e patriarcale. Al contrario della modella di OnlyFans o della e-girl di TikTok, portato in trionfo negli ultimi mesi, che a quanto pare, invece, è parte attiva nel combatte il fenomeno dell’oggettificazione sessuale femminile. Laper ...