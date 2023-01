(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sara Khadim parla dalla Spagna e racconta la decisione presa a un torneo in Kazakistan che molti hanno letto come un simbolo del suo sostegno alle proteste in Iran

Sono le parole della giovane campionessa di scacchiSara Khadem (nella foto sopra), fuggita in Spagna dopo aver partecipato a un torneo internazionale senza l'hijab obbligatorio. Khadem ...La giovanepotrebbe trasferirsi a Madrid e salvarsi dalla tortura, gli Ayatollah non la perdonerebbero L'itinerario del suo primo giro del mondo 'Francia, Australia, Indonesia, ...

La scacchista iraniana che ha gareggiato senza velo: «Semplicemente non mi sembrava giusto» Vanity Fair Italia

Si trasferisce in Spagna la scacchista iraniana che è andata ai Mondiali senza velo Vanity Fair Italia

Scacchista iraniana fugge in Spagna: «Col velo non sono me stessa» Ticinonline

La scacchista iraniana che ha gareggiato senza velo vivrà in Spagna La Settimana TV

Iran, calciatori arrestati durante una festa con «donne e alcol». Vietato anche il ballo con il sesso opposto ilmattino.it

«Semplicemente non mi sembrava giusto». Sara Khadem, scacchista iraniana, spesso toglieva il velo alle competizioni internazionali, quando le telecamere non la riprendevano, lo scorso dicembre in ...Non ce l'ha più fatta, forse anche per tutto ciò che sta accadendo nel suo Paese da quel maledetto giorno della morte di Mahsa Amini ...