La Salernitana prova un grande colpo in attacco

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Laila effetto in: il ds Morgan De Sanctis sta trattando Seferovic, attaccante del Benfica in prestito al Galatasaray....

... ecco perché se una persona non risponde più alle tue richieste la metterai decisamente alla...del 25 gennaio 25 Gennaio Zerottonove Registra una videochiamata hot con una fotomodella...Salerno . Il Leccead allontanare la zona rossa. Lagioca per il sorpasso e il riscatto. La prima partita del girone di ritorno mette di fronte due squadre che lottano per la salvezza. L'appuntamento ...

Il Napoli prova a scappare, 2-0 alla Salernitana AGI - Agenzia Italia

Salernitana-Napoli 0-2, gol di Di Lorenzo e Osimhen Adnkronos

Pagellone Salernitana-Napoli: Piatek ci prova, Dia non punge SalernitanaNews.it

Il Verona prova a superare la Salernitana per un centrocampista tuttosalernitana.com

Calciomercato Salernitana, due colpi caldi per l’attacco: De Sanctis prova ancora all’estero Footballnews24.it

La Salernitana starebbe ragionando sul profilo dell'attaccante, con De Sanctis che proverà ancora a pescare all'estero ...La schiacciante vittoria, nel posticipo di martedì 24 contro il Milan, apre nuovi scenari di mercato in casa Lazio, Sarri sorride per la classifica e per l’ottima prova, attendendo ... da molte ...