La Russia testa il missile ipersonico Zirkon | «Può colpire a mille chilometri di distanza» – Il video

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La Marina militare russa ha effettuato un’esercitazione nell’Oceano Atlantico con un. Lo ha reso noto questa mattina il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. Secondo l’esercito l’equipaggio della fregata Ammiraglio Gorshkov «si è esercitato acon unun obiettivo che simulava una nave da guerra nemica a unadi oltre 900». Glisono missili di nuova generazione, che secondo Mosca viaggiano a una velocità nove volte superiore a quella del suono. E hanno una portata di oltre 1.000 km. La Difesa russa ha anche fatto sapere che presto la fregata sarà impegnata in esercitazioni con Cina e Sudafrica al largo delle coste ...

Secondo Antonov, Washington vuole infliggere allauna 'sconfitta strategica'. E 'l'analisi ... Abc News ha poi reso noto che con l'ok di Berlino altri 12 Paesi europei (Polonia in) ...'Rischio escalation nella guerra frae Ucraina Ci sono sempre rischi, non so cosa abbiano ina Mosca. E' un pericolo all'orizzonte che va scongiurato e che sarebbe un errore clamoroso'. Lo ha detto a 'Non stop news' su Rtl ...

