La riforma di Nordio? Non è difficile Bocchino zittisce Giannini dalla Gruber

... in realtà per cercare di 'limitare' le esternazioni di, preoccupata di un possibile '... La Lega ha ottenuto, la scorsa settimana, un via libera 'preliminare' alla bozza diprima delle ...E ancora, su un nodo tra i più intricati, la separazione delle carriere al centro della futura: 'Una sorta di necessità strutturale del nostro architrave ordinamentale'. Linea mediana ...

Intercettazioni, Gratteri: “La riforma di Nordio è un regalo alle mafie” Il Fatto Quotidiano

Intecettazioni, botta e risposta tra Bocchino e Giannini: "Serve una riforma della giustizia". "Cosa vuole Nordio" La7

Riforma necessaria siamo con Nordio Libero Tv

Giustizia, Berlusconi “Stiamo con Nordio riforma necessaria” - sardiniapost SardiniaPost

Roma, 25 gen. (askanews) - Giorgia Meloni sente i leader alleati per fare il punto sulla situazione in Ucraina e prepara il viaggio in Libia, ma ...Inizio ecumenico, «dovrò garantire anche a chi non mi ha votato l’ascolto». Nel segno del “giudice-ragazzino” Rosario Livatino, vittima di mafia, ...