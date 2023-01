La prudenza paga Ora i mercati tifano Meloni

Leggi su formiche

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’ammissione è arrivata da chi non è, per tradizione e consuetudine, mai troppo tenero con il governo di turno. Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, pochi giorni fa, ha messo in chiaro un concetto: ladel governo sui conti dimostrata prima, durante e dopo la manovra, sta tenendo a bada lo spread tra Btp e Bund. Che per l’Italia, terzo debito al mondo, rappresenta il termometro della sostenibilità delle proprie finanze e, soprattutto, della propria spesa, dal momento che iprestano a Roma non meno di 400 miliardi di euro all’anno, in cambio di titoli di Stato. E pensare che, quando Giorgiaaveva già un piede a Palazzo Chigi, per molti osservatori una tempesta perfetta sull’Italia, magari in stile estate 2011 (spread a 560 punti base e lì sì, l’Italia stava fallendo), era pressoché scontata. Per non parlare ...