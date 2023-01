La notte più fredda del Milan

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) A Roma fa un insolito freddo, la Lazio è in forma, mentre ilche arriva all’Olimpico è una squadra che forse avrebbe preferito non giocare quella partita. Viene dalla trasferta nel deserto mediorientale, dove ha raccolto una brutta sconfitta, a livello simbolico e di campo. Una sconfitta che coronava, a sua volta, un periodo difficile, di scarsi risultati e di scarsa brillantezza nel gioco. La Lazio ha vinto la partita 4-0, dominando sui Campioni d’Italia, e ha aperto una crisi inquietante per i rossoneri, mai in difficoltà dall’inizio della loro fase magica con Pioli. La stessaper ilè stata unadi rivelazione per la Lazio, anche a detta di Sarri: «A livello tecnico tattico questa è stata forse la migliore prestazione da quando sono qua». In questa cornice è ...