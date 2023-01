La notte che non passerà | la recensione | quando la commozione prende il sopravvento

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Lade Lache non: la miniserie Netflix, diretta da Carol Minêm, ripercorre un drammatico evento di cronaca brasiliano che ha fatto notizia in tutto il mondo. Lasciandosi andare sul piano narrativo, l'opera sile sue libertà non trovando un genere d'appartenenza ben definito. Lache non(in lingua originale, Todo dia a mesma noite) è una nuova miniserie Netflix di 5 episodi, diretta da Carol Minêm (Il re della televisione, La cosa più bella) e scritta da Gustavo Lipsztein (al suo debutto nella scrittura) che si ispira al libro The Endless Night: The Untold Story of Kiss Nightclub, scritto dalla giornalista Daniela Arbex. Al centro della storia, la tragicatra il 26 e il 27 gennaio 2013 che ha visto scoppiare un ...