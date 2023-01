(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Luciano Spalletti sorride . L'allenatore delritrova Khvicha. Il talento georgiano è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'influenza dei giorni scorsi. Anzi, come si legge nel ...

Luciano Spalletti sorride . L'allenatore del Napoli ritrova Khvicha. Il talento georgiano è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'influenza dei giorni scorsi. Anzi, come si legge nel report ufficiale, Kvara ha "ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo" ...Il Napoli si prepara per il big match con la Roma e lo fa con una buonaper Luciano Spalletti : migliora Khvicha. Il georgiano è tornato ad allenarsi in gruppo per buona parte della seduta, lo rende noto la società azzurra nel report dell'...

SSC Napoli, il report: Kvaratskhelia torna in gruppo! CalcioNapoli24

La notizia su Kvaratskhelia che il Napoli stava aspettando Corriere dello Sport

Kvaratskhelia giocherà Napoli-Roma Cosa trapela da Castel Volturno. Novità su Juan Jesus CalcioNapoli24

Napoli, buone notizie per Kvaratskhelia | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Kvaratskhelia ha svolto quasi tutto l'allenamento in gruppo. Il report AreaNapoli.it

Report odierno di allenamento a Castel Volturno: il talento georgiano è tornato in gruppo e sarà disponibile per la Roma ...Buone notizie dal report di allenamento del Napoli: oggi Kvara ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo con la squadra ...