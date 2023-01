In attesa di leggere le motivazioni della sorprendente sentenza della Corte federale d'Appello che ha sanzionato la Juve con 15 punti di penalizzazione (motivazioni che arriveranno a giorni, ...... i servizi di ristorazione sono indipendenti e resteranno aperti LaSecondo quanto stabilito ... per la rete stradale potranno essere individuati impiantiscorta di espresse richieste da ...

La norma sulla "lealtà" non può ricadere sul club: gli argomenti della difesa Juve La Gazzetta dello Sport

Pakistan: «Preoccupante inasprimento della norma sulla blasfemia» Romasette.it

Terremoto Irpinia e cessione a titolo gratuito dei prefabbricati Teknoring

Equo compenso: la proposta di legge giunta alla Camera - Podcast Altalex

La legge sull'aborto non si tocca, sì della Camera all'odg M5s Agenzia ANSA

Arriva l'OK della Camera sull'ordine del giorno del M5S: il governo non potrà attuare modifiche che eliminano o limitano il diritto all'aborto.Città del Vaticano - «Sono in buona salute. Per la mia età, sono normale». Papa Francesco in una intervista alla Associated Press rassicura sulle sue condizioni fisiche ...