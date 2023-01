Liste d'attesa infinite, carenza di specialisti, infermieri edi medicina generale , e quella "radiografia" impietosa fornita da Covid - 19: la narrazione ... ma ha abbandonato lain ...Lo sfogo diSenza Frontiere. Dopo il soccorso con la Geo Barents di un gommone in difficoltà deve andare fino a La Spezia: il tutto è diretta conseguenza del decreto del governo Meloni per limitare i ...

La nave di Medici Senza Frontiere con a bordo 69 migranti sarà mandata a La Spezia Il Post

La Geo Barents soccorre i migranti, la guardia costiera libica minaccia Avvenire

Odissea infinita per 73 migranti a bordo della nave di Medici Senza ... Vatican News - Italiano

Migranti, capo missione di Medici senza frontiere: "Sulla nave non si ... Il Fatto Quotidiano

Corea, navi ospedale per curare gli isolani - ItaliaOggi.it Italia Oggi

"Dista 100 ore di navigazione da dove ci troviamo in questo momento", lamenta Medici senza frontiere. Il porto spezzino, assegnato alla nave da Roma, sarebbe l’unico porto sicuro per il rescue vessel ...Lo sfogo di Medici Senza Frontiere. Dopo il soccorso con la Geo Barents di un gommone in difficoltà deve andare fino a La Spezia: il tutto è diretta conseguenza del decreto del governo Meloni per limi ...