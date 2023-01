La morte dell' orso Carrito | Tra uomini e animali torni la giusta distanza

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) AGI - Star involontaria del web, amico di chef stellati, implacabile cacciatore di pasticcini, turista' a spasso sui binari ferroviari, protagonista di scorribande urbane. Juan, l'bruno marsicano troppo abituato agli umani è morto, venerdì sc, investito da un'auto sulla statale 17 nei pressi di Castel di Sangro ben lontano dal suo habitat naturale. Grande camminatore, 150 chilogrammi di muscoli e pelo, poteva attraversare valli e montagne ma spesso era diretto verso campagne e città: allevamenti, frutteti, ‘casette'e api, ma anche ristoranti erano tra le sue mete preferite. “La sua storia ci insegna tanto. Occorre ripristinare latra glie gliselvatici che non sono dei pet”, spiega all'AGI, ...

