”La malaintesa” | Yolaine Destremau e la violenza di genere | un’insidia a cui nessuna donna è immune

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Edito Barta Edizioni, Ladiè un affresco moderno sulla situazione riguardante lasulle donne che ancora, purtroppo, va avanti in un contesto sociale sempre più subdolo. La scrittrice, all’interno del romanzo, descrive come questa condizione possa essere insidiosa e capitare anche a quelle donne che, per la società o il pensiero comune, sembrano immuni da tale tragedia. Un’evidenza che rende ancora più cruento il dramma del femminicidio, giungendo a riflettere su quanto sia indispensabile un’educazione mirata per scongiurare tali episodi. La: il subdolo dramma dellaPhoto Credits – Mangialibri.comAssuefatti a una dinamica dia cui la società ...