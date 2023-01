La madre di Pamela Mastropietro in tribunale | sulla maglietta foto choc del cadavere

È in aula indossando una maglietta sulla quale compaiono le immagini di parte del cadavere della figlia, Alessandra ( immagini che noi abbiamo scelto di oscurare, ndr ), ladiMastropietro - la diciottenne uccisa a Macerata nel gennaio 2018 - oggi a Perugia per l'appello bis a Innocent Oseghale, Relativo solo alla violenza sessuale. "Avete visto come me l'...Sfiorato lo scontro nell'aula della Corte d'assise d'appello di Perugia tra ladiMastropietro , la diciottenne uccisa a Macerata, e Innocent Oseghale , il nigeriano già condannato per l'omicidio della giovane e per il quale si celebra nel capoluogo umbro un appello ...

La madre di Pamela in tribunale con la foto choc della figlia sulla maglietta Agenzia ANSA

Delitto Pamela Mastropietro, la madre in aula con maglietta shock TGCOM

Pamela Mastropietro, processo rinviato. La madre in aula con la foto della figlia fatta a pezzi: «Ecco come l' ilmessaggero.it

Caso Pamela, appello bis contro Oseghale: la madre in aula con foto choc della figlia sulla t-shirt RaiNews

Pamela Mastropietro, la madre in aula indossa una t-shirt con la foto del cadavere della figlia fatto a pezzi Open

L'imputato, dopo un breve confronto con il suo legale, ha risposto con un secco no". Un rifiuto che ha provocato la reazione della madre di Pamela: "Adesso si viene a chiedere anche a un carnefice se ...“Guardate come l’hanno ridotta, ancora discutiamo sulla violenza sessuale”. Alessandra Verni è arrivata in aula con addosso una maglietta: ...