La Juve rischia grosso in Europa | cosa può succedere una volta finiti i processi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) ROMA - I fronti aperti bianconeri sono molteplici e portano anche a possibili ricadute a livello continentale. Oggi è in programma il comitato esecutivo dell'Uefa: il temanon è in agenda ma l'...

Qualora venissero provati illeciti in materia gestionale (secondo l'articolo 31 del codice di giustizia sportiva) lasanzioni che vanno dall'ammenda, a punti di penalizzazione, fino alla ...

Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juventus potrebbe rischiare anche l'esclusione dalle coppe europee: "La Uefa si muoverà solo alla fine dei processi sportivi italiani, ma se fossero provate l ...Non solo il rischio di una nuova penalizzazione per la Juventus, nell’indagine sulla “manovra stipendi”, che salvo proroghe dovrebbe chiudersi in settimana. C’è anche ...