La Gioiella Prisma si rinforza | dalla Francia in arrivo l’opposto Lawani Ibrahim

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il Presidente dellaTonio Bongiovanni comunica che la società rossoblù ha raggiunto l’accordo con il club francese Paris Volley per l’acquisizione del giocatore. Classe 2001 per 198 cm, di Vitry-sur-Seine,è il nuovo opposto dellaTaranto, e si unirà nel reparto degli schiacciatori di posto 2 insieme a Tommaso Stefani. Gioca a volley da quasi 10 anni ma è impiegato nel ruolo di opposto da 4 anni, ha deciso di dedicarsi a questo ruolo per focalizzarsi al meglio sul fondamentale di attacco e servizio. In forza al Paris Volley una delle squadre più blasonate della Ligue A, attualmente a metà classifica insi tuffa nella sua prima esperienza ...