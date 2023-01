La Geo Barents salva 237 migranti in tre soccorsi Il governo assegna il porto di La Spezia e si riserva di valutare la regolarità dell’operazione

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sono 237 in totale le persone tratte in salvo dalla Geo, nave di Medici Senza Frontiere, tra ieri e oggi, 24 e25 gennaio. Il primo soccorso, scattato dopo un’allerta di Alarm Phone, è avvenuto nella giornata di ieri e ha interessato 69 persone. Il secondo, avvenuto questa mattina, ha coinvolto invece 61, tra cui 13 donne e 24 minori, e ha portato il totale dei sopravvissuti a bordo della Geoa quota 130. Poi, nel pomeriggio, la terza operazione: 107 persone tratte in salvo da un gommone in difficoltà individuato in acque internazionali. Dopo il primo soccorso di ieri sera, le autorità italiane hanno indicato alla Geodi dirigersi verso ildi Laper far sbarcare le persone soccorse in mare. Una decisione che ha fatto storcere il naso a ...