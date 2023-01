La fucilazione di Pulcinella | Tutto sull’opera teatrale di Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ci sono tantissime opere teatrali a cui Rai 5 dedica spazio nel proprio palinsesto. Ma quella in onda nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio 2023 ha un significato molto più profondo. Trattasi de “Ladi” dove il protagonista indiscusso è il grande attore Nino Taranto. Perché tanta attenzione a questo spettacolo? Lo scopriamo di seguito, . Omaggio a Nino Taranto con LadiMandando in onda la commedia Ladi, la rete nazionale ha a suo tempo deciso di dedicare la giusta attenzione al protagonista dell’opera, ovvero Nino Taranto. La prima volta che la Rai, e precisamente su Rai Cultura, ha deciso di proporre al pubblico questo spettacolo, fu in occasione del 36° anniversario della scomparsa del grande attore. Ricordiamo ...