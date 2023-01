La Fiorentina cambia il mercato | due nuovi obiettivi

Con pari effetto domino, una tra Udinese, Torino,e la stessa Juve possono pensare alla ... è la più squadra di tutte, gioca sarrianamente anche senza Immobile, da annipochissimo l'...Scopriamo comela classifica senza errori arbitrali aggiornata alla 19ma giornata. Disastro ...- 1 38 INTER 37 MILAN +2 36 ROMA 37 INTER +3 34 ATALANTA 35 ATALANTA +3 32 UDINESE 28- ...

Fiorentina, cambia la rosa dei portieri: Cerofolini via, il terzo sarà Martinelli Fiorentina.it

Fiorentina mercato fermo. E la domanda non cambia: qual è la strategia di Commisso Fiorentina.it

Cosa può dare Brekalo alla Fiorentina e cosa cambia per Nico Gonzalez 90min IT

Brekalo alla Fiorentina Arriva la conferma che cambia tutto Torino Granata

Juventus penalizzata di 15 punti: è dietro la Fiorentina. Come cambia la classifica di Serie A FirenzeToday

Incassato il no dalla Fiorentina per Nico Gonzalez, il Leicester ha cambiato obiettivo in attacco. Come riporta il Telegraph il nuovo nome per le Foxes è quello ...FIORENTINA 4,5: forse ad oggi è la più grande delusione ... La stagione è ancora lunga e la Viola gioca su tre fronti, ma serve un cambio di passo per invertire la rotta. INTER 5: 37 punti in ...