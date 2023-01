La Filca Cisl ha una nuova sede in provincia di Salerno

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti. Venerdì 27 gennaio inaugurazione a Sarno, in viale Giovanni Amendola n. 3. “Continuiamo così ad affrontare al meglio le tante vertenze del comparto edile, rafforzando sempre di più la nostra presenza sul territorio, convinti che solo così saremo in grado di offrire servizi e tutele ai lavoratori, guidare i tanti giovani all’inserimento nel settore”, hanno spiegato il segretario responsabile Peppe Marchesano ed il responsabile dell’area nord Giuseppe Vicinanza. Ed aggiungono: “Quello edile, è un settore che attraverso politiche adeguate volte a garantire salute, sicurezza e formazione può dare opportunità dignitose di lavoro. Ladi Sarno sarà soprattutto luogo di ascolto e di confronto per affrontare le tante sfide per il rilancio del settore in tutto l’agro nocerino sarnese. Sarà ...