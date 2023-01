Non stiamo alludendo all'età, infatti esistono anche i dinosauri in fiore, persino con i dentini di latte come Roberto. Ci riferiamo invece all'operazione in atto. La! Il sogno ...I bersaniani sono pronti a tornare nella ''. Di sicuro è prontissimo l'ex titolare Pierluigi Bersani che, ospite di Lilli Gruber a Otto e ... Dopo che Robertoha incassato il via libera ...

La Ditta, Speranza e la Boldrini: il Pd imbarca tutti (e affonda) ilGiornale.it

Nel Pd è pronta la rimpatriata, Bersani apre il varco a Speranza (e D ... Open

Dopo Speranza, pure Boldrini: il Pd ha scelto il suicidio Nicola Porro

Il Pd riparta da…Speranza: siamo pronti a ridere Il Primato Nazionale

Il rientro di D'Alema e Bersani nel Pd viene visto da molti come il colpo di grazia al partito - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Ma, già che imbarchiamo la Ditta, un posticino per Roberto Speranza non lo troviamo Ha passato (indenne) il guado del Covid. Nemmeno la commissione d'inchiesta lo spaventa. Ma gli elettori Ormai ...PEDEROBBA - Anche il sindaco di Pederobba, Marco Turato, è finito nella rete di Casa Zero. Fra le centinaia di proprietari beffati dal gruppo di Nervesa c'è anche lui, il ...