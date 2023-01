La dignità invece del piagnisteo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Non penso che tutti i giovani debbano fare come la bidella pendolare Giuseppina e trascorrere 10, forse 11 ore della giornata in viaggio per raggiungere il posto di lavoro. Però un po’ di sacrifici si possono fare, rinunciando a qualche comodità e a determinate pretese. Giorgia Meloni si è intestata la battaglia contro il Reddito di cittadinanza, abolendolo per i cosiddetti occupabili, ossia per le persone che sono in età da lavoro, non hanno figli minori o disabilità di alcun tipo. Una scelta più che condivisibile, perché dopo tre anni di sperimentazione, non si può accettare che «stipendiare» qualcuno per restare a casa fosse divenuta la regola. Capisco che non sempre il mercato del lavoro offra le opportunità di ingaggio desiderate, ma piuttosto che vivere a vent’anni assistito dallo Stato, credo sia meglio fare qualche sacrificio e accettare un impiego non comodo, cioè non vicino a ...